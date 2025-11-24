رحيل أسطورة السينما الهندية دارميندرا عن عمر يناهز 89 عاما

18 حجم الخط

توفي ممثل بوليوود والسياسي السابق "دارميندرا" عن عمر ناهز 89 عاما، مسدلا الستار على مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من ستة عقود قدم خلالها ما يزيد على 300 فيلم، حسب ما أعلنت وسائل إعلام هندية صباح اليوم الإثنين.

وفاة الممثل الهندي دارميندرا

ونشر المخرج والمنتج السينمائي كاران جوهر، المقرب من العائلة، نعي صباح اليوم الإثنين واصفا الحدث بأنه "نهاية حقبة".

وكتب جوهر عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم توجد فجوة كبيرة في صناعتنا، مساحة لا يمكن لأي شخص آخر ملؤها. لقد كان تجسيدا للبطل في السينما الجماهيرية، تمتع بوسامة لا تصدق وحضور غامض وآسر على الشاشة، إنه وسيبقى دائما أسطورة حقيقية للسينما الهندية"، وأضاف: "نحن نحبك أيها السيد النبيل. سنفتقدك كثيرا. السماوات مباركة اليوم بقدومك، وسيبقى عملي معك نعمة أعتز بها دائمًا".

وفي سياق متصل، تداولت وسائل الإعلام الهندية صور لزوجة الفنان الراحل هيما ماليني وابنتهما إيشا ديول، إلى جانب عدد من ممثلي بوليوود وهم يصلون إلى محرقة للجثث في مومباي، مرتدين اللون الأبيض، وهو اللون التقليدي للحداد في الجنازات الهندوسية.

الممثل الهندي دارميندرا

يعتبر دارميندرا أحد النجوم الأصليين للسينما الهندية، حيث اشتهر بملامح "معبود الجماهير"، وتواضعه وتنوع أدواره، وقد أصبح واحدا من أنجح الممثلين تجاريا في عصره، بفضل مشاركته في أفلام خالدة حققت نجاحات ساحقة مثل “Phool Aur Patthar” عام 1966، و"Chupke Chupke" عام 1975، والفيلم الأيقوني “Sholay” عام 1975 الذي يعتبر واحدًا من أعظم الأفلام الهندية على مر العصور.

ولد دارميندرا في ولاية البنجاب في 8 ديسمبر 1935، وانتقل إلى مومباي في الخمسينيات سعيا وراء التمثيل، كان ظهوره الأول على الشاشة في فيلم “Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere” عام 1960، لكن فيلم “Shola Aur Shabnam” عام 1961 هو الذي حقق له أول نجاح تجاري.

وتوالت النجاحات بعد ذلك من خلال أفلام مثل “Anpadh” عام 1962، و"Bandini" عام 1963، وفيلم “Ayee Milan Ki Bela” عام 1964 الذي لعب فيه دور نادر كشرير. وفي عام 1966، رسخ فيلم الدراما "فول أور باثار" مكانته كنجم بعد تحقيقه إيرادات ضخمة في شباك التذاكر.

واستمر دارميندرا في التمثيل طوال حياته، وغالبا ما شارك الشاشة مع ابنيه من زواجه الأول، الممثلين سوني وبوبي ديول، وقد أثمر تعاونهم في الكوميديا “Yamla Pagla Deewana” عام 2011 عن إنتاج جزأين آخرين، كما ظهر في فيلم “Tell Me O Khuda” عام 2011، الذي أخرجته هيما ماليني وشاركت فيه ابنتهما إيشا ديول.

يذكر أن ابنته الصغرى، أهانا ديول، خاضت تجربة التمثيل لفترة وجيزة أيضا.

