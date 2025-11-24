الإثنين 24 نوفمبر 2025
الإسكان تعلن طرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة طرح 5 محلات تجارية + مطعم بمساحات تتراوح من (14م² إلى 23م²) أسفل العمارات (1، 6، 108) بمنطقة سكن مصر – الحي 39 منطقة 2600 فدان.

كما أعلن الجهاز طرح عدد (3) محال + صيدلية بمساحات تتراوح من (20م² إلى 40م²) بالسوق التجاري على قطعة الأرض رقم 53 منطقة الفيروز بالحي 14 وذلك بنظام البيع بالمزاد العلني، في إطار توفير فرص استثمارية واعدة تلبي احتياجات السكان وتدعم الحركة التجارية داخل المدينة.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذا الطرح يأتي استمرارًا لجهود الجهاز في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط الاستثمار المحلي وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات.

ودعا رئيس الجهاز الراغبين في الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات إلى التوجه إلى مقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة خلال مواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن المشاركة في المزاد متاحة للجميع وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

ووجَّه الجهاز دعوته لجميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة المميزة للاستثمار في واحدة من أكثر المدن الواعدة نموًا وازدهارًا ضمن منظومة المدن الجديدة.

الجريدة الرسمية