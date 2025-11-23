الإثنين 24 نوفمبر 2025
وضع لافتات بأسماء المرشحين المتنازلين على اللجان الفرعية لتنبيه الناخبين

الهيئة الوطنية للانتخابات
أكدتمصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات أنها سوف تقوم بنشر إشعارات أو لافتات رسمية في اللجان الفرعية تحمل أسماء المرشحين المتنازلين، وذلك في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تنطلق غدًا الإثنين، داخل جمهورية مصر العربية، والتي تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأوضحت المصادر أنها ستقوم بإصدار تعليمات لرؤساء اللجان بضرورة تنبيه الناخبين بعدم اختيار أي مرشح متنازل أثناء التصويت، في إطار جهودها لضمان شفافية العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين ومنع أي التباس خلال مرحلة الاقتراع.

 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا رسميًا أكدت فيه تلقيها طلبًا من محمد كمال سعيد الدالي، المرشح عن الدائرة الأولى بمقرها قسم الجيزة – محافظة الجيزة، يعتذر فيه عن عدم خوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وقد تم تقديم الطلب في تمام الساعة 3:50 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارتها برئاسة القاضي حازم بدوي ناقش هذا الطلب في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، وقرر عدم الاعتداد بالطلب، لكونه مقدمًا بعد الموعد المحدد قانونيًا للتنازل عن الترشح والمعلن ضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن المرشح سيستمر في جولة الإعادة المزمع إجراؤها بالخارج يومي 2 و3 ديسمبر 2025، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وأن اسمه سيظل مطبوعًا على بطاقات الاقتراع، وسيُعلن عن الأصوات الصحيحة كما هي دون أي تعديل بناءً على الطلب المتأخر.

 

