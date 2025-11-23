صور تجمع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بكواليس فيلم "خلي بالك من نفسك"

18 حجم الخط

نشر الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز عددا من الصور تجمعهما معًا، من داخل كواليس تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يعد التجربة الاولى لهما معًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ومن المفترض أن يعرض الفيلم في مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من تصويره، ويكون جاهز للعرض بالسينمات

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم “أحمد وأحمد” مع الفنان احمد فهمي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح وإخراج أحمد جلال.

