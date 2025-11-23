السكك الحديد تحذر المخالفين وتتوعدهم بعقوبات رادعة

18 حجم الخط

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد، تقريرا مصورا ومفصلا لعدد من السلوكيات التى تعرض صاحبها لتوقيع الغرامة المالية عليه، وفقا للائحة السكك الحديد.

حيث أطلقت السكك الحديد حملة للتحذير من بعض السلوكيات الخاطئة، والتى يقوم بها بعض الركاب، وذلك في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية، باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين.

وقالت السكك الحديد: إنها تنقل يوميا أكثر من مليون راكب، وفي ضوء ما شهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة ، بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط، وفي إطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والذي أصبح ملموسًا على أرض الواقع، وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة الكبيرة في قطاع السكك الحديدية فإن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض، وتسهم في تشويه هذه الصورة وتتمثل فيما يلي:

أبرز السلوكيات الخاطئة

