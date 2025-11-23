الإثنين 24 نوفمبر 2025
اقتصاد

المالية تعلن عن مزاد علني لبيع مركبات النيابات في 3 ديسمبر المقبل

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لعقد جلسة مزاد علني لبيع مركبات النيابات يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، وذلك لبيع سيارات وموتوسيكلات وتروسيكلات وزيل تريلا وجليدر من مختلف الماركات والموديلات.

مزاد علني لبيع مركبات النيابات

ويضم المزاد عددًا كبيرًا من المركبات المتنوعة، من بينها ماركات:
كيا – شيفروليه – هيونداي – بي إم دبليو – سوزوكي – ستروين – ميني كوبر – جيب شيروكي – جاك – مازدا – سبرانزا – نيسان – فيات – نصر – هوندا – تريومف – رينو – هوجن – نحلة – وينج – هانكو – دايون – بوكسر – جاكسي – كرايسلر – تويوتا – لافارو – اسكودا – ميتسوبيشي – هافو – مرسيدس – دايو – دايهاتسو – شيري – جيلي – بي واي دي – فوتون.

ويتضمن المزاد أيضًا مركبات بموديلات وفئات متعددة، على أن يكون ثمن كراسة الشروط 400 جنيه.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويُشترط لدخول المزاد سداد تأمين قدره 50 ألف جنيه، على أن يتم سداد 30% من قيمة الرسو عند الترسية، بينما يُسدد باقي المبلغ خلال 15 يومًا.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن البيع يتم دون عمولة، وأن المعاينة متاحة قبل المزاد. كما يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع رمسيس، أو من مقر الإدارة المالية بشارع رمسيس برج 2.

وشددت الجهة المنظمة على ضرورة التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

