نتنياهو: نرد على أي انتهاك لحماس دون الاعتماد على أحد

18 حجم الخط

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: نرد على أي انتهاك لحماس دون الاعتماد على أي أحد، وذلك وفق تعبيره.

خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسمن يوم الخميس الماضي: إن قيام الاحتلال بتحريك الخط الأصفر في قطاع غزة لمسافة 300 متر غربا يأتي في إطار سياسته الممنهجة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

حماس تتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

ونقلت قناة الأقصى الفضائية عن قاسم قوله: إن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة و يستخدمها كورقة لابتزاز المقاومة والشعب الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم حماس على التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها تسليم جثث أسرى الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.