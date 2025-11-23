الأحد 23 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: نرد على أي انتهاك لحماس دون الاعتماد على أحد

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: نرد على أي انتهاك لحماس دون الاعتماد على أي أحد، وذلك وفق تعبيره.

 

خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسمن يوم الخميس الماضي: إن قيام الاحتلال بتحريك الخط الأصفر في قطاع غزة لمسافة 300 متر غربا يأتي في إطار سياسته الممنهجة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

 

حماس تتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار 

ونقلت قناة الأقصى الفضائية عن قاسم قوله: إن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة  و يستخدمها كورقة لابتزاز المقاومة والشعب الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم حماس على التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها تسليم جثث أسرى الاحتلال.

