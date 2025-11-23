المطاعم السياحية تطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارات القيادة للمديرين

18 حجم الخط

تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجورى، تنفيذ خطة التطوير على أرض الواقع، عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم أعضائها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل القطاع.

برنامج تدريبي متخصص بمشاركة 60 مديرا

نظمت الغرفة برنامجا تدريبيا بمشاركة 60 مديرًا من مختلف المنشآت والمطاعم السياحية، بهدف تعزيز مهارات القيادة والإدارة للعاملين في القطاع.



وشهدت الفعاليات حضور كل من: ياسر التاجوري رئيس مجلس الإدارة، والمهندس برج ليون توماسيان نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب، وسامح الجندي أمين الصندوق، وأحمد الناظر المدير التنفيذي، وعبد المنعم مسعد، مدير ادارة حل مشاكل الأعضاء، وخالد خطاب رئيس فرع الغرفة بالبحر الأحمر.



ويعكس هذا الحضور المؤسسي حرص المجلس على دعم الكفاءات البشرية داخل القطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين بروح من المسؤولية والعطاء.

إجتماع موسّع لبحث التحديات والفرص في القطاع

وعلى هامش الفعاليات، عقدت الغرفة اجتماعًا موسعًا لأصحاب ومديري المنشآت والمطاعم السياحية من أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور أيمن سلامة محمد أحمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر.

كما قامت الغرفة بتكريم عدد من المنشآت السياحية المتميزة بمحافظة البحر الأحمر، تقديرًا لجهودها في الارتقاء بجودة الخدمات، تطبيق أفضل الممارسات داخل القطاع وتحسين التجربة السياحية للزائرين.

ويأتي هذا التكريم ضمن سياسة الغرفة الرامية إلى دعم التميز وتحفيز المنشآت على مواصلة تطوير أدائها، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته.

وتؤكد الغرفة من خلال هذه المبادرات استمرار العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تطوير العنصر البشري ودعم التواصل الفعّال مع الأعضاء وتعزيز تنافسية القطاع السياحي والارتقاء بمعايير الجودة والخدمة في المنشآت والمطاعم السياحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.