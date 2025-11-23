الأحد 23 نوفمبر 2025
بدء نظر 252 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
بدأت منذ قليل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر 252 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي وإلغاء النتائج. 

 عدد الطعون الانتخابية

وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 252 طعنا انتخابيا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.

يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم

جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية. 

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة نظر 252 طعن انت نتيجة المرحلة الاولى مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

