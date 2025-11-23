الأحد 23 نوفمبر 2025
غلق بوابات صحراوي الإسكندرية والدولي الساحلي بسبب الشبورة

أعلنت محافظة الإسكندرية غلق بوابات طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي بسبب الشبورة المائية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين قائدي المركبات، بالالتزام والتعاون وعدم السير على الطرق السريعة.

وأكدت أنه تم غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية، يرجى الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتكم.

محدش شايف حاجة، غلق بوابات الطريق الصحراوي في الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة

الجريدة الرسمية