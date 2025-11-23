غلق بوابات صحراوي الإسكندرية والدولي الساحلي بسبب الشبورة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الإسكندرية غلق بوابات طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي بسبب الشبورة المائية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين قائدي المركبات، بالالتزام والتعاون وعدم السير على الطرق السريعة.

وأكدت أنه تم غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية، يرجى الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.