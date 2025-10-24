محدش شايف حاجة، غلق بوابات الطريق الصحراوي في الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل، غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدى السيارات من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، بدأت في الرابعة فجرا وتنتهي التاسعة صباحا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتبدأ درجات الحرارة فى الانكسار بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

