الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عادل عبد الرحمن: مصطفى محمد إضافة قوية للأهلي حال انضمامه وقادر على تعويض وسام أبو علي

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو
18 حجم الخط

أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أنه لا يوجد مهاجم محلي في الدوري المصري في الوقت الحالي يصلح لارتداء فانلة الأهلي في الفترة المقبلة ومن الضروري البحث عن مهاجم أجنبي سوبر في يناير المقبل.
 

وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي لاعب كبير ومحترف على قدر كبير وفي حال انضمامه إلى فريق الأهلي سيكون إضافة قوية لخط الهجوم ومن وجهة نظري أنه قادر على تعويض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق السابق.

وأضاف: "ما أعلمه أن النادي الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع مصطفى محمد للتعاقد معه في الفترة الأخيرة ولكن في حال انتقاله إلى القلعة الحمراء سيكون إضافة فنية قوية للفريق الأحمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عادل عبدالرحمن مصطفي محمد وسام أبو علي الأهلي فريق الاهلي نانت الفرنسي

مواد متعلقة

مفاوضات شفهية بين الأهلي وبتروجت لضم هادي رياض

بعد تصريحات "ربع محترف"، حسام حسن يتواصل مع مصطفى محمد وينهي الأزمة

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية