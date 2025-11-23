عادل عبد الرحمن: مصطفى محمد إضافة قوية للأهلي حال انضمامه وقادر على تعويض وسام أبو علي

18 حجم الخط

أكد عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق أنه لا يوجد مهاجم محلي في الدوري المصري في الوقت الحالي يصلح لارتداء فانلة الأهلي في الفترة المقبلة ومن الضروري البحث عن مهاجم أجنبي سوبر في يناير المقبل.



وقال عادل عبد الرحمن نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي لاعب كبير ومحترف على قدر كبير وفي حال انضمامه إلى فريق الأهلي سيكون إضافة قوية لخط الهجوم ومن وجهة نظري أنه قادر على تعويض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق السابق.

وأضاف: "ما أعلمه أن النادي الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع مصطفى محمد للتعاقد معه في الفترة الأخيرة ولكن في حال انتقاله إلى القلعة الحمراء سيكون إضافة فنية قوية للفريق الأحمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.