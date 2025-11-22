الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاوضات شفهية بين الأهلي وبتروجت لضم هادي رياض

بتروجت, فيتو
بتروجت, فيتو
18 حجم الخط

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي بتروجت، أن هناك مفاوضات شفهية من قبل النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المدافع هادي رياض في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور، أنه حتى الآن لم يتلقى نادي بتروجت أي عروض رسمية لضم هادي رياض، ولكن هناك مفاوضات شفهية فقط.

وتابع، النادي يحترم رغبة اللاعبين وحال طلب هادي رياض الانضمام إلى الأهلي بالتأكيد لن نقف أمام مستقبل اللاعب ورغبته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بتروجت النادي الأهلي هادي رياض المدافع هادي رياض نادي بتروجت الأهلي

مواد متعلقة

جماهير الأهلي تحتفل بعودة إمام عاشور للمشاركة مع الفريق

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم بتروجت

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية