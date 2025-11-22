18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن إعلان الولايات المتحدة عن خطة جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا أثار ردود فعل غاضبة في الاتحاد الأوروبي، حيث وصف مسؤولون أوروبيون الخطة بأنها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

غضب في الاتحاد الأوروبي بسبب الخطة الأمريكية لتسوية النزاع في أوكرانيا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة Politico أبدى مسؤول أوروبي رفيع في بروكسل سخرية من الخطة الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك صلاحية فك تجميد الأصول الروسية في أوروبا.

وكانت صحيفة Handelsblatt قد أشارت إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن بنودا قد تعرقل خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدات المالية لكييف.

وتتضمن الخطة الأمريكية المقترحة 28 بندا تشمل السلام، وضمانات لأوكرانيا، والأمن في أوروبا، والعلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة.

وتنص على تسليم أوكرانيا كامل أراضي دونباس لروسيا مقابل ضمانات أمنية من واشنطن، وتجميد خطوط التماس في زابوريجيه وخيرسون، والاعتراف رسميا بالقرم ودونباس أراض روسية، وتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، ومنع انتشار قوات أجنبية في أوكرانيا وإلغاء العقوبات ضد روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.