الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن السيطرة على بلدتي نوفويه زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه، وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك، وتكبيد الجيش الأوكراني 1610 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: إنه تم تحرير بلدتي نوفويه زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك شرق أوكرانيا، كما أوقعت قوات "الشرق" هزيمة بالقوات الأوكرانية في عدد من مناطق مقاطعتي زابوروجيه، ودنيبروبتروفسك شرق أوكرانيا.

وأوضح البيان أنه تم صد 5 هجمات شنتها قوات معادية بالقرب من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك لفك الحصار عن قوات أوكرانية أخرى محاصرة، كما وجهت قوات "دنيبر" ضربات ناجحة بالقرب من بلدتي أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون.

