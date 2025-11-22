هل يستمر حجز رمضان صبحي بعد تأجيل جلسة اليوم في قضية التزوير؟

18 حجم الخط

أثار ظهور اللاعب رمضان صبحي داخل قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته بتهمة تزوير محررات رسمية حالة من التساؤلات حول مصيره القانوني، وما إذا كان سيبقى محبوسا حتى الجلسة المقبلة بعد تأجيل جلسة اليوم.

وخلال الجلسة، كشف محامي اللاعب تفاصيل جديدة عن وضع موكله القانوني، موضحا أن إيداعه القفص جاء التزاما بالإجراءات المتبعة داخل قاعات المحاكم الجنائية، ولا يعني صدور قرار بحبسه.

وأضاف دفاع رمضان صبحي: "موكلي سيخلي سبيله بعد انتهاء الجلسة، ولن يتم حبسه للجلسة المقبلة".

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

