السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

هل يستمر حجز رمضان صبحي بعد تأجيل جلسة اليوم في قضية التزوير؟

رمضان صبحي خلال جلسة
رمضان صبحي خلال جلسة محاكمته
18 حجم الخط

أثار ظهور اللاعب رمضان صبحي داخل قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته بتهمة  تزوير  محررات رسمية حالة من التساؤلات حول مصيره القانوني، وما إذا كان سيبقى محبوسا حتى الجلسة المقبلة بعد تأجيل جلسة اليوم.

 

وخلال الجلسة، كشف محامي اللاعب تفاصيل جديدة عن وضع موكله القانوني، موضحا أن إيداعه القفص جاء التزاما بالإجراءات المتبعة داخل قاعات المحاكم الجنائية، ولا يعني صدور قرار بحبسه.

 

وأضاف دفاع رمضان صبحي: "موكلي سيخلي سبيله بعد انتهاء الجلسة، ولن يتم حبسه للجلسة المقبلة".

 

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة  تزوير  محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللاعب رمضان صبحي دفاع رمضان صبحي رمضان صبحي

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية