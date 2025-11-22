السبت 22 نوفمبر 2025
عمر جابر: مواجهة زيسكو بداية مهمة للزمالك ونتطلع لتحقيق الفوز

عمر جابر
عمر جابر
قدم عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واجب العزاء لجماهير القلعة البيضاء وعائلة النجم السابق بالفريق الراحل محمد صبري  .


وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيسكو الزامبي المقرر إقامتها غدا ببطولة الكونفدرالية: "مواجهة زيسكو الزامبي غدًا بمثابة بداية مهمة للفريق في دور المجموعات ونتطلع لتحقيق الفوز وسط حضور جماهير الزمالك التي ستساند الفريق في اللقاء غدًا".


وتابع عمر جابر: اللاعبون يدركون أهمية المباراة بشكل كبير، ولدينا مباراتين في البطولة قبل التوقف الدولي، ونتطلع للفوز في المباراتين لأنهما سيحددان شكل المجموعة، ونتطلع للفوز في لقاء الغد لتكون البداية قوية.


ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

