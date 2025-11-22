زيادة قيمة جائزة رجائي عطية للمحامين إلى 100 ألف جنيه

18 حجم الخط

أعلن المحامي إبراهيم سعودي، عضو مجلس أمناء جائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين، أن مجلس الأمناء قرر زيادة القيمة المالية للجوائز السنوية من 35 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، دعمًا للباحثين الشباب وتعزيزًا لدور البحث القانوني بين صفوفهم.

وقال سعودي، في تصريح له، إن مجلس الأمناء سيُعلن قريبًا عن مجالات وفروع الجائزة للنسخة الجديدة، مشيرًا إلى أن تلك الفروع ستشهد تطويرًا يواكب احتياجات شباب المحامين وتوجهات البحث القانوني المعاصر.

وأضاف أنه سيتم كذلك إعلان شروط التقدم لجائزة عام 2026 خلال الفترة المقبلة، داعيًا شباب المحامين إلى الاستعداد للمشاركة.

وفي مايو 2025، نظمت اللجنة المشرفة على الجائزة الحفل السنوي بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين الحالي، وبمشاركة مي رجائي عطية، نجلة الفقيه الراحل ومقررة رابطة محبي رجائي عطية.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتسليم الجوائز، إلى جانب مناقشة الأبحاث الفائزة من قِبل لجنة التحكيم، وذلك بعد تصفية 38 بحثًا مستوفيًا للشروط إلى قائمة قصيرة تضم 12 بحثًا تم تكريم أصحابها جميعًا.

وضمّت لجنة التحكيم في نسخة 2025 نخبة من أساتذة القانون، بينهم الأستاذ الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، والأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي بالنقض ورئيس مجموعة سعودي القانونية.

وتُعد جائزة رجائي عطية إحدى المبادرات السنوية التي تهدف إلى تشجيع شباب المحامين على البحث القانوني الجاد وتنمية مهاراتهم المهنية والفكرية، وتأتي تخليدًا لإرث نقيب المحامين الراحل وإسهاماته البارزة في المجالين القانوني والنقابي.

