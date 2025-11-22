18 حجم الخط

الدوري المصري، تنطلق اليوم السبت منافسات اليوم الأول بالجولة الرابعة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات، حيث يواجه فاركو ضيفه سيراميكا كليوباترا على ملعب حرس الحدود بالمكس في الخامسة مساءً، أما في الثامنة مساءً فيستضيف ملعب السلام لقاء مودرن سبورت أمام البنك الأهلي، وفي نفس التوقيت يشهد ملعب جهاز الرياضة لقاء طلائع الجيش مع إنبي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



فاركو ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

طلائع الجيش ضد إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1



حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

- فاركو × سيراميكا كليوباترا: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة) ’ هشام ربيع وسيد نافع (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ’ الدولي أحمد الغندور وجبل السيد (تقنية الفيديو).

- مودرن سبورت × البنك الأهلي: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة) ’ أحمد صلاح وأحمد مجدي الشيخ (مساعدين) ’ عمرو السيد (حكمًا رابعًا) ’ خالد الغندور وأحمد حامد فهيم (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × إنبي: الدولي محمود ناجي (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمد مجدي سليمان وهشام عبد المريد (مساعدين) ’ محمد عبد العليم (حكمًا رابعًا) ’ الدولي حسام عزب ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا.

وكانت رابطة الأندية المصرية أجرت تعديلات على الدوري الممتاز في الجولة 14 بسبب ارتباطات الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويخوض الأهلي، مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره ريفيرز يونايتد اليوم في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فيما يلتقي الزمالك، نظيره فريق زيسكو الزامبي غدا الأحد في إطار دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

كما يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره كايزر تشيفز غدا في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري بعد التعديل على النحو التالي:

السبت 22 نوفمبر 2025

الأحد 23 نوفمبر 2025

الاتحاد السكندري ضد الجونة – 5:00 مساءً.

كهرباء الإسماعيلية ضد زد – 8:00 مساءً.

بتروجت ضد حرس الحدود – 8:00 مساءً.

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد المقاولون العرب – 5:00 مساءً.

الأربعاء 11 فبراير 2026

الأهلي ضد الإسماعيلي

قررت الرابطة نقل المباراة إلى استاد برج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الساعة 8 مساءً.

الخميس 12 فبراير 2026

الزمالك ضد سموحة

قررت الرابطة اقامة المباراة على استاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

المصري ضد وادي دجلة

قررت الرابطة اقامة المباراة على استاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

