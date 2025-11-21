الجمعة 21 نوفمبر 2025
اقتصاد

التخطيط تترأس اجتماعا تحضيريا للجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة للتعاون

وزارة التخطيط والتعاون
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

اللجنة المصرية – الأذرية المشتركة

وجاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية – الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك استعدادا لأعمال اللجنة الوزارية التي يترأسها عن الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعن الجانب الأذري رشاد نبييف، وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان.

وناقش الجانبان خلال اجتماعات الخبراء مجموعة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية، تشمل: ( التجارة - الاستثمار-الثقافة- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- المشروعات الصغيرة والمتوسطة- النقل- التعليم العالي-الصحة- الزراعة- السياحة والآثارـ شباب والرياضة ـ البترول ـ الطيران المدني ـالبيئة ـ الكهرباء والطاقة المتجددة).

ويحكم أعمال اللجنة اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقع بين البلدين في أبريل 1994، والذي شكل الأساس المؤسسي للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وتم بموجبه انعقاد خمس دورات سابقة للجنة في القاهرة وباكو، كانت أولها في أكتوبر 2002 بمدينة باكو.

وتشهد العلاقات المصرية–الأذرية تطورًا مستمرًا يعكس حرص القيادتين في البلدين على الدفع بها نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.

وتنبع أهمية الدورة السادسة للجنة المشتركة من كونها فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الوطنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وزارة التخطيط: كوريا من أبرز شركاء التنمية الآسيويين لمصر في مختلف المجالات

المشاط: تطوير البنية الرقمية الحكومية ركيزة أساسية لتحقيق النمو والإنتاجية

شارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها وزارات: (التجارة والاستثمار، الصحة، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، الهيئة العامة للاستثمار، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

