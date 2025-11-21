تحقيقات مكثفة لكشف تفاصيل بلاغات تحرش بأطفال داخل مدرسة بالسلام

18 حجم الخط

تباشر النيابة العامة التحقيق في بلاغات تفيد بتعرض عدد من الأطفال للتحرش داخل إحدى المدارس بمنطقة السلام.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الضحايا واكدوا أن المتهمين كانوا يستدرجونهم إلى غرفة تستخدم كمخزن ملاصقة لغرفة السائقين، ثم يعتدون عليهم ويهددونهم بأدوات حادة "سكين" لمنعهم من الإبلاغ عن أفعالهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أولياء أمور عدد من الأطفال يتهمون بعض العاملين بمدرسة خاصة بالتحرش بأبنائهم.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

