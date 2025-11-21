مفاجأة في أزمة نقابة الموسيقيين، حفظ التحقيقات رغم إقرار أعضاء المجلس بوقائع فساد

18 حجم الخط

أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن غضبه الشديد بسبب حفظ التحقيقات في واقعة الفساد بالنقابة وتحويل عدد من المسؤولين للتحقيق خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه بالرغم من إقرار المسؤولين بالواقعة إلا أنه تم حفظ التحقيقات.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه بموقع فيس بوك: قدمنا قضية فساد على أطباق من ذهب وتم سؤال واستجواب العديد من الأطراف التي تم ممارسة كل أدوات الابتزاز وفرض السيطرة والرشوة عليهم (والعهدة على أصحاب الروايات) وبالتفصيل، وصدر القرار والذي أقدره وأحترمه بالحفظ بسبب عبارة من 3 كلمات ( التحريات لم تتوصل) ولم تكن (التحريات أثبتت عدم صحة الواقعة)، رغم إقرار معظم أعضاء المجلس بما كان يتم ودراية الموظفين بأكملهم وعلم كافة العاملين وحراس المقر بل من الممكن أن تشهد الجدران والنوافذ على ذلك، ويتم الترويج لقرار الحفظ على أنه (براءة).

وتابع مصطفى كامل: النتيجة الآن هو شراء الذمم الرخيصة لمحاربة الشرف والشرفاء باستئجار صفحات وهمية لتشويه الحق وأصحابه بأموال الباطل تماما كما يُشبه تمويل الإرهاب، ودائما وسأظل أقولها (الرشوة ليس لها مستندات) (الرشوة ليست مستندية) ولا يتم إثباتها والتحقق منها إلا بالبحث والتحري الجاد الهادف إلى الوصول للحقيقة.

وأضاف: هناك أشخاصا كثيرون يعشقون هذا الوطن حقا وصدقا ويريدون مساندته، وعن نفسي وبشخصي وبصفتي سأظل متمسكا بالأمل وفي انتظار اتصال من النيابة العامة والرقابة الإدارية والأموال العامة وغيرهم لإيضاح الكثير والكثير رغبة مني ومن المخلصين ًفي ترميم ما نخره الفساد، وسوف أُكمل مشواري إيمانا بالله وحبا لوطني وعشقا لمناصرة شريحة من الشعب أئتمنوني على أعراضهم وأموالهم.

