إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية من بينهم شخصين في حالة خطرة، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا بلاغا مفاده إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع المشاجرة وتم الفصل بين الطرفين المتشاجرين وتمت السيطرة على المشاجرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم فرض كردون أمني.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمون والسلاح المستخدم في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.