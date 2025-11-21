الجمعة 21 نوفمبر 2025
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا
أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية من بينهم شخصين في حالة خطرة، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا بلاغا مفاده إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع المشاجرة وتم الفصل بين الطرفين المتشاجرين وتمت السيطرة على المشاجرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم فرض كردون أمني.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمون والسلاح المستخدم في الواقعة.

