موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

منتخب المغرب للناشئين
منتخب المغرب للناشئين
يلتقي منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عامًا، اليوم الجمعة مع نظيره البرازيل، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للناشئين المقام في قطر على ملاعب أكاديمية سباير وتحديدا ملعب 7 بمدينة أسباير في الدوحة.

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين في الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة و4:45 مساءً بتوقيت المغرب و6:45 مساءً بتوقيت قطر والسعودية و7:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام البرازيل في كأس العالم للناشئين

ومن المقرر نقل مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم للناشئين عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وقنوات الكاس الرياضية.

مشوار المغرب في مونديال الناشئين 

وبدأ منتخب المغرب مونديال الناشئين ببداية صعبة بعد خسارتين أمام اليابان والبرتغال، قبل أن يعود بقوة محققًا أكبر انتصار في البطولة بالفوز على كاليدونيا الجديدة 16-0، ليصعد إلى الأدوار الإقصائية كأفضل ثالث.

وفي دور الـ32، تخطى المغرب منتخب الولايات المتحدة بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1، ثم واصل تألقه بالفوز على مالي 3-1 في ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع البرازيل.

في المقابل تأهل المنتخب البرازيلي لدور الثمانية بعد مباراة ماراثونية أمام فرنسا، انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يحسمها السليساو بركلات الترجيح 4-3.

