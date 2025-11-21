إعلام سوري: قوات إسرائيلية توغلت في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام سورية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

أول تعليق من السعودية على جولة نتنياهو الاستفزازية بجنوب سوريا

وأدانت المملكة العربية السعودية، تجاوز رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو على المنطقة الحدودية في جنوب سوريا.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا قالت فيه: المملكة تدين تعدي إسرائيل على سيادة سوريا.

دمشق تدين جولة نتنياهو في الأراضي السورية

وأدانت سوريا، بـ"أشد العبارات"، الجولة "غير الشرعية" لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من المسئولين إلى جنوب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الزيارة تعدّ "انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأكدت أن "هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".

وجددت سوريا "مطالبتها الحازمة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية"، مؤكدة أن "جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي"، وفق البيان.

ودعت وزارة الخارجية السورية "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض النزاع 1974".

وأكدت أن "سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف حتى استعادة كامل أرضها".

جولة نتنياهو ووزير جيش الاحتلال في سوريا

وكانت "هيئة البث" العبرية ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، قاما بجولة في سوريا، واستمعا إلى استعراضات للوضع في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.