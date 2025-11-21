جامعة المنصورة تنظم فعالية «وعي وسند» لدعم أسر الطلاب من ذوي الإعاقة

18 حجم الخط

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، فعالية توعوية وداعمة بعنوان «وعي وسند»، الموجّهة لأسر الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعزيز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء شخصية الأبناء وتنمية قدراتهم على التكيف وتحقيق الاستقلالية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين»، التي تهدف إلى دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

عُقدت الفعالية تحت إشراف الدكتورة نانيس البلتاجي، مدير المركز، والدكتور إبراهيم أبو زيد، نائب المدير، وبمشاركة الدكتورة وردة أبو العز، أستاذة الصحة النفسية، والدكتور محمد الفيشي، المدرس المساعد بكلية الطب، إلى جانب حضور عدد من أسر الطلاب من ذوي الهمم.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الطلاب من ذوي الهمم من خلال دعم محيطهم الأسري، مشيرًا إلى أن تعزيز وعي الأسرة يشكل خطوة محورية في تحقيق الدمج الحقيقي داخل الجامعة، موضحا أن مبادرة «تمكين» تُسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر وعيًا وقدرة على دعم جميع أبنائه دون استثناء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن العمل المشترك بين المركز وأسر الطلاب يمثل عنصرًا أساسيًّا في تطوير منظومة الدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وصحية تراعي احتياجات الطلاب وتُحفّزهم على الاندماج والمشاركة الفعّالة في الحياة الجامعية.

وتضمنت الفعالية جلسة تفاعلية موسّعة قدمها الأساتذة المتخصصون، تناولت التحديات اليومية التي تواجه أسر الطلاب من ذوي الإعاقة، وطرحت سيناريوهات عملية تساعد الأسر على فهم احتياجات الأبناء النفسية والسلوكية والتعامل معها وفق أسس علمية.

كما نوقشت محاور عدة، أبرزها: دور الأسرة في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم، وأهمية تنمية مهارات الاستقلالية لديهم، وآليات التعامل مع حالات التنمر، والتركيز على دعم الطاقة الإيجابية لدى الأبناء بدلًا من الانشغال بالممارسات السلبية.

وأكَّد المتحدثون أن الدعم النفسي المستمر يشكل حجر الأساس في حياة الأبناء، ولا سيما ذوي الإعاقة، لما له من أثر كبير في تحسين جودة حياتهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع والبيئة التعليمية.

كما شددوا على أهمية تشجيع الأبناء على استكشاف قدراتهم، وعدم إهدار الجهد في محاولة إقناع الآخرين بما يستطيعون فعله، بل التركيز على إبراز إمكاناتهم الحقيقية.

وشهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا من أسر الطلاب، من خلال مناقشات مفتوحة تناولت احتياجات الأبناء وكيفية تعزيز بيئة أسرية داعمة نفسيًّا وسلوكيًّا، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مسار تمكينهم داخل الجامعة والمجتمع.

وفي ختام الفعالية، أكَّدت الدكتورة نانيس البلتاجي أن مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة مستمر في نشاطه لنشر ثقافة الدمج وتعزيز الدور الحيوي للأسرة في دعم الطلاب من ذوي الهمم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ودعمًا وقدرة على احتواء الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.