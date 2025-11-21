الري: إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بحيرة بهي الدين لمنخفض عين الجنبي (صور)

18 حجم الخط

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف "مشروع تطوير منظومة الري والصرف للحفاظ على التوازن البيئي بواحة سيوة".



واستعرض التقرير الموقف الحالى لمنظومتى الرى والصرف بواحة سيوة، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه فى بحيرة سيوة وصولًا للمناسيب الآمنة، وموقف المرحلة الثالثة من أعمال المشروع حيث يجرى العمل فى إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بحيرة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لخفض مناسيب المياه فى بحيرة بهي الدين لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببحيرة سيوة، ويجرى العمل بنسبة تنفيذ ٨٥% من عملية إنشاء خط طرد من مواسير البولي ايثيلين بطول ٢٤ كم لنقل المياه من محطة بهي الدين الى القناة المفتوحة ومنها الي منخفض عين الجنبي.



كما تم مؤخرا الانتهاء من إنشاء عدد (١٠) شبكات توزيع من مواسير البولي ايثيلين لنقل المياه من الآبار الجوفية العميقة - التى قامت الوزارة بحفرها - الى الخزانات الأرضية التي يستخدمها الأهالي لرى الأراضي الزراعية، وجاري العمل فى عدد (٣) شبكات أخرى.



كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (٧) شبكات مراوي حقلية بالأراضي الزراعية بالواحة لتحسين عملية الري، ويجرى العمل فى عدد (٦) شبكات مراوي أخرى.

كما استعرض التقرير موقف الإجراءات الجارية والتي تستهدف غلق ٨٢ بئرا جوفية شديدة الملوحة بعد حفر بدائل من الآبار العذبة.



وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة كافة الاجراءات والأعمال الجارى تنفيذها بالواحة، والاستمرار فى قراءة مناسيب المياه، وتفعيل الاعتماد على منظومة التليمتري في متابعة المناسيب بالواحة، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتى تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أى آبار مخالفة جديدة، ومواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه.



وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تُمكن من إستعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية.



جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبحيرة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.



كما تم الإنتهاء من حفر عدد ١٢ بئرا عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد (٤) جسور حول بحيرة سيوة بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

