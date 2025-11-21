خطوات التسجيل في إنستاباي من خارج مصر

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن إمكانية التسجيل على تطبيق إنستاباي من خارج مصر.

وقال أحد مسؤولو التطبيق: إنه يمكن للعملاء التسجيل على تطبيق إنستاباي من خارج مصر وتنفيذ معاملات العميل المالية لحظيًّا بين البنوك المصرية.

وأوضح أن تطبيق إنستاباي أنه لا بد من إتباع خطوات التسجيل والتأكد من أن رسالة التأكيد يتم إرسالها من رقم موبايل العميل المصري المسجل في البنك.

وأشار إلى أنه يجب التأكد أن رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بالعميل يعمل من خارج مصر من أجل إرسال رسالة التأكيد (SMS) منه التي ترسل من أجل تفعيل تطبيق إنستاباي.

واضاف: “كما يجب التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت من خلال الخط المصري أثناء التسجيل في تطبيق إنستاباي”.

وأوضح أن خطوات التسجيل كالتالي:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف المحمول.

2- خلال عملية التسجيل، ستحتاج إلى تحديد رقم هاتفك المحمول المُسجل لدى البنك.

3- سيُطلب منك بعد ذلك إنشاء الحساب الخاص بك على شبكة إنستاباي وكلمة السر الخاصة بك حيث لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال الهاتف المحمول.

ثانيا.. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لإنستاباي.

2. اضغط على “إنشاء حساب”.

3. أدخل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.

4. اتبع التعليمات لإكمال عملية التسجيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.