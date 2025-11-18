السياحة تستضيف وفدًا من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان في رحلة تعريفية لشرم الشيخ

18 حجم الخط

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا من وكلاء السفر وممثلي وسائل الإعلام الألمانية، في زيارة تعريفية إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات الألماني TUI. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني وتعزيز حضور المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية.



استضافة وفد وكلاء السفر وممثلي وسائل الإعلام الألمانية

وضم الوفد كل من الرئيس التنفيذي لمنظم الرحلات الألماني TUI، و17 وكيلًا سياحيًا من كبرى شركات ومكاتب السفر في السوق الألماني، بالإضافة إلى 8 من ممثلي أهم الصحف والمجلات المهنية والجماهيرية في ألمانيا، بهدف الاطلاع على التطورات التي تشهدها مدينة شرم الشيخ والتعرّف على مقوماتها السياحية وبرامجها المتنوعة، بما يدعم مبيعات الموسم الشتوي المقبل.

وتأتي استضافة هذه الرحلة في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتكثيف التواصل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة في الأسواق المصدّرة والمستهدفة، وتنظيم رحلات تعريفية لهم لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة التي يقدمها المقصد المصري، بما يسهم في زيادة معدلات التدفقات السياحية خلال الفترات المقبلة.



بناء الثقة لدى منظمي الرحلات والاطلاع المباشر على المقاصد المصرية

من جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الرحلات التعريفية تُعد من أهم أدوات الترويج السياحي لما توفره من فرص لبناء الثقة لدى منظمي الرحلات والاطلاع المباشر على المقاصد المصرية ومزاياها التنافسية. وأشار إلى أن استضافة هذا الوفد تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع آليات الترويج وضمان الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور المستهدف، فضلًا عن مواصلة الجهود لتعزيز تدفق السياحة الألمانية إلى مصر.

وخلال الزيارة، عقد المهندس أحمد يوسف اجتماعًا مع Benjamin Jacobi، بحضور عمرو كريم مدير عام شركة ترافكو للسياحة، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في الترويج للمقصد المصري داخل السوق الألماني، واستعراض إمكانية تنفيذ أنشطة ترويجية مشتركة للتعريف بالمنتجات السياحية المصرية المتنوعة، بما في ذلك التجارب السياحية الجديدة ومنها التجربة التي يقدمها المتحف المصري الكبير، وكذلك التطور العمراني الذي تشهده المدن السياحية والمناطق الساحلية مثل مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

كما شهد اللقاء مناقشة حجم الطلب السياحي على المقصد المصري وسبل تعزيز التدفقات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق على تسيير رحلتين أسبوعيًا من مطاري فرانكفورت ودوسلدورف إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بعد فترة توقف نتجت عن التطورات الإقليمية الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد فرج، المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة، أن TUI تُعد من أبرز الشركات الداعمة للمقصد المصري، حيث بلغ عدد السائحين الذين استقدمتهم إلى مصر أكثر من 400 ألف سائح في عام 2023، وارتفع إلى ما يقارب 500 ألف سائح في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 600 ألف سائح بنهاية عام 2025. كما أكد استمرار التواصل مع منظمي الرحلات الألمان لتزويدهم بآخر مستجدات القطاع وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر.

ممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر الأحمر

وتضمن برنامج الرحلة التعريفية للوفد عددًا من التجارب السياحية المميزة، من بينها القيام برحلة بحرية وممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر الأحمر، والقيام برحلة سفاري في صحراء سيناء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تعكس تنوع وتميز المنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

وعلى هامش الزيارة، التقى المهندس أحمد يوسف بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ريكسوس والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق أكور، حيث تم بحث سبل التعاون لتعظيم الاستفادة من الرحلات التعريفية والمهنية وتنفيذ حملات مشتركة في الأسواق الرئيسية والمستهدفة.

