فرصة وحيدة، حصاد منتخب المصارعة اليوم في التضامن الإسلامي

افتتح المنتخب الوطني للمصارعة مشاركته اليوم في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ومثل منتخب المصارعة اليوم 4 لاعبين وهم:

أدهم أيمن (60 كجم) - محمد حسن (67 كجم) - يحيى عبد القادر (77 كجم) - نور الدين حسن (87 كجم).

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين كالتالي:

- ودع أدهم أيمن منافسات وزن 60 كجم مبكرا، بعد الخسارة في الدور الأول أمام بطل العراق سجاد البيدان.

- يخوض محمد حسن مباراة قوية على الميدالية البرونزية أمام بطل قيرغيزستان في الفترة المسائية.

- يحيى عبد القادر يخسر في ربع نهائي وزن 77 كجم أمام بطل قيرغيزستان، ثم خسارة جديدة أمام بطل تونس في دور الترضية.

- نور الدين حسن يودع منافسات وزن 87 كجم، بعد الخسارة أمام بطل الجزائر في الدور ربع النهائي.

المنتخب الوطني للمصارعة التضامن الإسلامي دورة ألعاب التضامن الإسلامي منتخب المصارعة يحيى عبد القادر أدهم أيمن

