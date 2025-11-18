أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18/ 11/ 2025

18 حجم الخط

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.

و سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

487 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

426 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

365 ريالا للبيع.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.7% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل 4006 دولارات، وسط محاولات من المعدن الأصفر للتماسك فوق مستويات 4 آلاف دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف كثيرة في أكتوبر.

التداعيات الاقتصادية للاغلاق الحكومى

وأظهر استطلاع يوم الجمعة الماضي أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر، وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق.

وبدا مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول الأحد، مستعدًا للمضي قدمًا في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الاتحادية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 40 يومًا.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات التقلبات الاقتصادية.

