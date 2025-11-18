الهيئة العامة للنقل النهري تستعد لموسم سياحي شتوي آمن

18 حجم الخط

بدأت هيئة النقل النهرى الاستعداد لموسم السياحة وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للنقل النهري المستمر لدعم وتنشيط السياحة النيلية.

وتواصل الهيئة استعداداتها المكثفة للموسم الحالي للسياحة النهرية، لضمان سير حركة الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان بشكل آمن ومنتظم خلال فترة السدة الشتوية.

وتتابع الهيئة جاهزية المجرى الملاحي على مدار الساعة، وتشمل أعمالها رفع كفاءة المسار الملاحي من خلال تطهير المجرى الملاحي اللازم لإزالة أي اختناقات ملاحية قد تعيق حركة الوحدات السياحية، بما يضمن رحلات أكثر سلاسة وأمانًا.

تعزيز إجراءات السلامة عبر متابعة التزام قائدي الوحدات السياحية والسرعات المقررة

كما تشدد الهيئة على تعزيز إجراءات السلامة عبر متابعة التزام قائدي الوحدات السياحية والسرعات المقررة.

وتستمر في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وتأمين المسار الملاحي بالكامل.

وبهذه الجهود المتكاملة، تؤكد الهيئة حرصها على تقديم موسم سياحي نهري ناجح وآمن يعكس اهتمام الدولة بتطوير السياحة النيلية وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين.

