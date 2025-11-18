الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بعد وفاته اليوم، أبرز المعلومات عن الفنان السوري عدنان جارور

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنان السوري عدنان جارور، وحرصت نقابة الفنانين السوريين على نعيه.

وترصد فيتو خلال هذا التقرير بعض المعلومات عن الفنان السوري الراحل عدنان جارور. 
 

أصيب بمرض السرطان منذ سنوات، وظل محاربًا له إلى انتصر المرض في نهاية الرحلة.

شارك في عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات التي ساهمت في تشكيل المشهد الفني السوري وإثرائه.
 

بجانب عمله في التمثيل هو أيضًا عازف كمان وموسيقار سوري.

ومن أبرز سماته الفنية قدرته على تقديم الشخصيات بطريقة متقنة تلامس الواقع الاجتماعي، كما استطاع أن يجمع بين الكوميديا والدراما بشكل يترك أثرًا لدى المشاهدين.

 

وفاة الفنان السورى عدنان جارور

وجاء بيان نقابة الفنانين السوريين،: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير عدنان جارور بعد معاناته مع المرض.

 

كما أعلنت النقابة، مواعيد جنازة الفنان الراحل، إذ سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد التقوى، على أن يوارى الثرى في مقابر باب الصغير.

كما أعلنت أسرته عن مكان استقبال العزاء وقالت: للرجال في صالة مجمع النور الإسلامي اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء من الساعة 6 حتى 8 مساءً، وللنساء يومي الأربعاء والخميس من الساعة 1 حتى 3 عصرًا.

