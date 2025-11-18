أداة جديدة من فيسبوك لحماية محتوى صناع الريلز من السرقة

18 حجم الخط

طرحت شركة ميتا، أداة جديدة لمنشئي المحتوى على فيسبوك تساعدهم على حماية محتواهم من السرقة.

وأطلقت "ميتا" ميزة حماية محتوى فيسبوك، وهي أداة مخصصة للهواتف الذكية مصممة لاكتشاف الحالات التي يتم فيها استخدام مقاطع ريلز أصلية أنشأها صانع المحتوى ونشرها على فيسبوك دون إذنه.

وإذا تم تنبيه منشئ محتوى بأن شخصًا آخر يستخدم الريلز الخاصة به، فسيكون لديه أيضًا القدرة على حجب ظهور مقاطع الريلز عبر كل من فيسبوك وإنستجرام، أو تتبّع أداء مقاطع الريلز وإضافة روابط تنسب إليه محتواه بشكل اختياري.

10 ملايين حساب تنتحل هويات كبار منشئي المحتوى

ويمكن لصناع المحتوى اختيار التخلّي عن المطالبة بقطع الريلز، ما يسمح له بالاستمرار في الظهور على منصّات ميتا.

وقالت "ميتا" إن إضافة ميزة حماية المحتوى هي ضمن جهودها لمساعدة منشئي المحتوى الأصليين على تحقيق النجاح على فيسبوك، دون أن تسلبهم الحسابات المقلدة هذا النجاح.

وكجزء من هذه المبادرة، قالت "ميتا" في يوليو إنها حذفت حوالي 10 ملايين حساب تنتحل هويات كبار منشئي المحتوى، واتخذت إجراءات ضد 500,000 حساب متورط في سلوكيات مزعجة أو تفاعلات وهمية.

وعلى الرغم من أن النظام الجديد يعمل أيضًا على حماية المحتوى الأصلي المنشور على إنستغرام، فإنه يتطلّب أن يقوم صانع المحتوى بنشر الريلز على فيسبوك ليتم تتبّعها.

ويسري ذلك أيضًا في حال استخدام خيار النشر المتبادل من إنستغرام عبر ميزة "المشاركة على فيسبوك".

وقد تشجع هذه الخطوة المزيد من المبدعين على مشاركة أعمالهم على فيسبوك نتيجةً لذلك.

وقالت "ميتا" إن نظام حماية المحتوى الجديد يُتاح تلقائيًا لصناع المحتوى على فيسبوك ضمن برنامجها لتحقيق الدخل من محتوى فيسبوك، والذين يستوفون أيضًا معايير النزاهة والأصالة المُحسّنة.

بالإضافة إلى ذلك، يُتاح الوصول إلى البرنامج الجديد لمبدعي فيسبوك الذين يستخدمون أداة " Rights Manager".

وتستخدم الأداة تقنية المطابقة نفسها التي يستخدمها حاليًا "Rights Manager" من "ميتا" لمالكي حقوق الطبع والنشر.

وستعرض نسبة التطابق لكل نتيجة تظهرها، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مثل عدد المشاهدات، وعدد المتابعين، وحالة تحقيق الدخل.

وأوضحت الشركة أنها تمنح منشئي المحتوى القدرة على تحديد ما إذا كان النظام سيُبلغ عن التطابقات وكيفية القيام بذلك.

على سبيل المثال، إذا سمح منشئ المحتوى لحساب آخر باستخدام محتواه، فيمكنه إضافته إلى "قائمة المسموح لهم" بحيث لا يتم الإشارة تلقائيًا إلى تلك الريلز المكررة.

