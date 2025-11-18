تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور 60 دقيقة من بدء تعاملات اليوم

18 حجم الخط

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور ساعة من بدء تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 41032 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% عند مستوى 59882 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% عند مستوى 18554 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.23% عند مستوى 4503 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 12236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 16305 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% عند مستوى 4333 نقطة.

تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.910 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 41065 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 50888 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18554 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16305 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4333 نقطة.

