السيسي يهنئ سلطان عمان بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

وأوفد الرئيس محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر شهد الرئيس السيسي، الأحد الماضي، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

وأكد الرئيس السيسي أن ما تحقق من أعمال تطوير جاء بجهد مشترك، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي. كما أشار إلى أنه كانت توجد تحديات عام 2015 أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلا أن الإرادة والعمل الجاد المشترك مكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة.



