الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد تونس

البرازيل وتونس
البرازيل وتونس
18 حجم الخط

يستعد منتخب البرازيل، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، لخوض مباراته الودية الثانية في فترة التوقف الدولي الحالي لشهر نوفمبر 2025، ضد نظيره منتخب تونس اليوم الثلاثاء.

 

ويحتضن ملعب "بيار موروا" في فرنسا مباراة البرازيل ضد تونس، في ختام مبارياتهما الودية في فترة التوقف الأخيرة للعام الحالي.

 

موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 

 

تنطلق مباراة البرازيل أمام تونس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 


ومن المقرر أن يتم بث المباراة الودية بين البرازيل وتونس عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وسيتم تخصيص قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD Sports 1) لنقل اللقاء.

 


كان منتخب البرازيل قد خاض مباراة ودية يوم السبت الماضي ضد السنغال على ملعب "الإمارات" حيث حقق فوزًا بهدفين دون رد، في حين فاز منتخب تونس على الأردن بثلاثة أهداف لهدفين يوم الجمعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب البرازيل البرازيل ضد تونس كارلو انشيلوتي البرازيل تونس البرازيل وتونس مباراة البرازيل وتونس البرازيل أمام تونس مباراة البرازيل أمام تونس

مواد متعلقة

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل وتونس وديا

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية