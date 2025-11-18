موعد والقناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد تونس

18 حجم الخط

يستعد منتخب البرازيل، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، لخوض مباراته الودية الثانية في فترة التوقف الدولي الحالي لشهر نوفمبر 2025، ضد نظيره منتخب تونس اليوم الثلاثاء.

ويحتضن ملعب "بيار موروا" في فرنسا مباراة البرازيل ضد تونس، في ختام مبارياتهما الودية في فترة التوقف الأخيرة للعام الحالي.

موعد مباراة البرازيل وتونس الودية

تنطلق مباراة البرازيل أمام تونس في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية



ومن المقرر أن يتم بث المباراة الودية بين البرازيل وتونس عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وسيتم تخصيص قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD Sports 1) لنقل اللقاء.



كان منتخب البرازيل قد خاض مباراة ودية يوم السبت الماضي ضد السنغال على ملعب "الإمارات" حيث حقق فوزًا بهدفين دون رد، في حين فاز منتخب تونس على الأردن بثلاثة أهداف لهدفين يوم الجمعة.

