في وثيقة سرية، أول اعتراض إسرائيلي على بيع أمريكا مقاتلات F-35 للسعودية

18 حجم الخط

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 إلى السعودية، معتبرا أن الصفقة قد تضعف التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأشارت وثيقة صادرة عن سلاح الجو قدمت إلى القيادة السياسية، إلى أن تفوق إسرائيل الجوي في الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي على احتفاظها الحصري بطائرات الجيل الخامس الشبحية.

وأكد مسئولو سلاح الجو أن القدرات المتقدمة لمقاتلات F-35 في مجالات الكشف ومعالجة البيانات والأنظمة الشبكية تمنح إسرائيل أفضلية غير مسبوقة مقارنة بأي دولة إقليمية أخرى.

وتوضح الوثيقة أن تنفيذ العمليات بعيدة المدى بواسطة أسطول طائرات أدير الإسرائيلية يستند إلى هذه الحصرية، إذ يتيح تنفيذ مهمات سرية على مسافات طويلة خارج الحدود. وترى التقييمات أن امتلاك السعودية للطائرة نفسها قد يحد من هذا التفوق العملياتي.

وحذر التقرير أيضا من أن شراء الرياض لأسراب من هذه المقاتلات من شركة "لوكهيد مارتن" قد يشغل خطوط إنتاج رئيسية، ما قد يؤدي إلى تأخير الطلبيات الإسرائيلية وتعطيل خطط التحديث في سلاح الجو.

وكانت إسرائيل قد وافقت على"شراء السرب الرابع من طائرات F-35، إضافة إلى سرب F-15IA من شركة "بوينج لاستبدال الطائرات القديمة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قدم موقفه بشأن الصفقة إلى القيادة السياسية.

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعتزم المضي قدما في البيع، قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أنه يدرس طلب الرياض شراء عدد كبير من المقاتلات المتقدمة، وأبدى دعمه لجهود التطبيع الإقليمي بين السعودية وإسرائيل. وتشير تقارير إلى أن المملكة طلبت شراء 48 طائرة F-35.

وقال مسئول رفيع في البيت الأبيض: إن ترامب يميل إلى دعم الصفقة، إلا أنه سيتخذ القرار النهائي بعد اجتماعه بولي العهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.