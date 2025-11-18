خلال ساعات، قطع الكهرباء عن بعض المناطق بالشروق

18 حجم الخط

أعلنت شركة كهرباء قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء عن منطقة الرابعة عمارات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا لأعمال الصيانة على أكشاك الخدمة بالمنطقة.

وفي سياق آخر نفذت أجهزة تنمية عدة مدن أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت منظومة النظافة والطرق والمرافق والزراعة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على تحسين جودة الخدمات، ومواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة.



وفي هذا الإطار أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تقدمًا كبيرًا في خطة التوسع في ري المسطحات الخضراء والزراعات باستخدام مياه الصرف المعالجة بدلًا من مياه الشرب النقية، حيث نجح الجهاز حتى الآن في تغطية أكثر من 3.5 مليون متر مسطح من المسطحات الخضراء التي يتم ريها بمياه الصرف المعالجة بنسبة تجاوزت 75%.



وأضاف مسؤولو جهاز حدائق أكتوبر أن خطة التوسع تشمل العديد من المناطق التي يجري ريها بالفعل بالمياه المعالجة وهي: منطقة 607 عمارات (الكوثر)، منطقة 645 عمارة (النرجس 1)، منطقة 309 عمارة (النرجس 2)، إسكان الغابة الشجرية، طريق الواحات، كما أنه جارٍ العمل على تغذية كل من مسطحات: دار مصر، سكن مصر الداون تاون، 1185 عمارة (النخيل 2) ليصل إجمالي ما تتم تغطيته بالمياه المعالجة إلى النسبة المستهدفة 95% من زراعات المدينة، كما تم ربط ري 10 كمبوندات بالمياه المعالجة.



كما واصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق الحيوية داخل المدينة، بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري المتميز الذي تتميز به مدينة الشروق.



وأوضح مسؤولو جهاز الشروق، أن العمل جارٍ على تطوير الطريق الغربي والطريق الأوسط ضمن خطة رفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث إن الهدف من هذه المشروعات هو تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، إلى جانب الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بمدينة الشروق.



وأشار المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز، إلى أن أعمال التطوير لا تتوقف عند الطرق فقط، بل تمتد إلى كافة القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بـ رفع كفاءة الحدائق والمناطق الخضراء، وتجميل الميادين، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة داخل المدينة.



وفي السياق ذاته، قام المهندس طارق جمال الدين – رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة – بجولة ميدانية لمتابعة أعمال إدارة الزراعة بالمدينة، شملت تفقد أعمال الصيانة الدورية للحدائق والأشجار، وزراعة شجيرات جديدة بعدد من المناطق، كما وجه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف أعمال الري والتقليم، والاهتمام بنظافة الحدائق واستدامة المسطحات الخضراء بما يحقق بيئة صحية وجذابة للسكان، ويعكس الصورة الحضارية التي تتميز بها المدينة.



وفي مدينة الفيوم الجديدة، تابع المهندس شريف عبد البديع – رئيس جهاز المدينة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل.



وأوضح عبد البديع أن الأعمال الجارية تشمل إعادة تأهيل الطبقات الأسفلتية، وتنسيق الأرصفة، وتجديد العلامات الإرشادية والمرورية، بالإضافة إلى تطوير المداخل والمحاور الحيوية بالمدينة، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان المتبعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

