أبطال فيلم "باب" يكشفون تفاصيل العمل، المخرجة: كنت عايشة في عذاب

18 حجم الخط

أعربت المخرجة الإماراتية نائلة الخاجة عن سعادتها بمشاركة فيلمها الثاني باب ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وقالت نائلة في تصريحات خاصى لـ فيتو؛ أنا كدة كنت عايشة في عذاب بسبب إني كنت حامل في تؤام أثناء التصوير وكنت مضطرة أصور المشاهد برغم الألم الذي كنت أشعر به.

بينما قالت هدي الغانم بطلة الفيلم: تحمست جدا للفيلم بسبب السيناريو وكمان خلال التصوير تم تغيير في المشاهد وكمان تم إدخال تعديلات على أغاني الفيلم، وبقدم شخصية أم فاطمة امرأة مغلوبة على أمرها لسبب معاناتها مع ابنتها بسبب تركها لها وحيدة.

"باب" فيلم روائي طويل من إنتاج الإمارات العربية المتحدة، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 97 دقيقة.

يقدّم الفيلم رحلة نفسية غامرة عبر قصة وحيدة، التي تعثر على أشرطة كاسيت مخبأة خلف باب أخضر، لتبدأ في كشف خيوط الحقيقة وراء وفاة شقيقتها التوأم.

ومع تزايد وطأة طنين الأذن الذي يلاحقها، تقودها رحلتها إلى أعماق الجبال، حيث تُفتح أمامها أسرار مقلقة تغيّر مسار حياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.