ثقافة وفنون

أبطال فيلم "باب" يكشفون تفاصيل العمل، المخرجة: كنت عايشة في عذاب

 أعربت المخرجة الإماراتية نائلة الخاجة عن سعادتها بمشاركة فيلمها الثاني باب ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وقالت نائلة في تصريحات خاصى لـ فيتو؛ أنا كدة كنت عايشة في عذاب بسبب إني كنت حامل في تؤام أثناء التصوير وكنت مضطرة أصور المشاهد برغم الألم الذي كنت أشعر به.

بينما قالت هدي الغانم بطلة الفيلم: تحمست جدا للفيلم بسبب السيناريو وكمان خلال التصوير تم تغيير في المشاهد وكمان تم إدخال تعديلات على أغاني الفيلم، وبقدم شخصية أم فاطمة امرأة مغلوبة على أمرها لسبب معاناتها مع ابنتها بسبب تركها لها وحيدة.

"باب" فيلم روائي طويل من إنتاج الإمارات العربية المتحدة، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 97 دقيقة. 
يقدّم الفيلم رحلة نفسية غامرة عبر قصة وحيدة، التي تعثر على أشرطة كاسيت مخبأة خلف باب أخضر، لتبدأ في كشف خيوط الحقيقة وراء وفاة شقيقتها التوأم. 

 

ومع تزايد وطأة طنين الأذن الذي يلاحقها، تقودها رحلتها إلى أعماق الجبال، حيث تُفتح أمامها أسرار مقلقة تغيّر مسار حياتها.

الجريدة الرسمية