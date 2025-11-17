 دورات في أساسيات البرمجة ولغة بايثون لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور

18 حجم الخط

نظم مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور دورة أساسيات البرمجة "لغة بايثون" وتطبيقات الرقمنة"، بحضور 60 متدرب من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، بهدف بناء مجتمع رقمي واعٍ ومبتكر، يدعم المستقبل التكنولوجي ويعزز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجميع، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور.

الإسهام في بناء مجتمع معرفي متقدم

أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على دعم تلك الفعاليات الهامة لمواكبة التطورات العالمية والإسهام في بناء مجتمع معرفي متقدم، متمنية التوفيق لجميع المتدربين.

تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا



ووجهت الدكتورة إيناس الشكر لمحاضري الدورة على تعاونهم وحرصهم على تقديم أفضل خدمة للمتدربين، مؤكدة أن تلك الدورة تأتي إيمانا من جامعة دمنهور بدور مركز خدمة وتنمية المجتمع في تقديم الدورات المدعمة والمتنوعة في مختلف المجالات لمنتسبيها وأسرهم وللمجتمع البحراوي، مؤكدة أهمية تلك الدورة لتطوير المهارات التكنولوجية وتعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا، والتشجيع على الإبداع والابتكار، حيث أصبح ذلك المجال ذو أهمية بالغة في الآونة الأخيرة، وأصبحت البرمجة واحدة من المهارات الأساسية وعوامل النجاح في المستقبل.

