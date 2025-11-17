الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد تحديد الموعد، جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

مرتبات
مرتبات
18 حجم الخط

يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية عن جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية الموعد للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

