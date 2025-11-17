الإثنين 17 نوفمبر 2025
بدءًا من الغد، التسجيل في عضوية شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين

أعلنت النقابة عن فتح باب تسجيل الانضمام لعضوية شعبة “السياحة والآثار”، وذلك وفقًا لشروط العضوية المعتمدة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر وحتى الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

وأوضحت النقابة أن إجراءات التسجيل تتطلب إحضار خطاب رسمي موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصص الصحفي المتقدّم في تغطية ملف السياحة والآثار، إلى جانب تقديم أرشيف حديث للمواد الصحفية المنشورة في هذا المجال.

ومن المقرر أن تعلن النقابة لاحقًا عن موعد انعقاد اللجنة المختصة لفحص طلبات العضوية والبتّ فيها وفق اللوائح المنظمة.

