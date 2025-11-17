الري تتابع تطور مشروع إنشاء القاعدة المعرفية للمنشآت الهيدروليكية بالمسح الليزرى ثلاثي الأبعاد

18 حجم الخط

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض موقف تنفيذ "مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر باستخدام تقنية المسح الليزرى ثلاثي الأبعاد 3D Scanning"، وهو أحد المشروعات الممولة من برنامج التعاون المشترك للبحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR.

وأشار التقرير إلى أنه تم نهو الرفع الماسحى الليزرى لقناطر نجع حمادى على نهر النيل، وقنطرة فم الرياح المنوفى، وقنطرتى جمجمرة والمنصورية على الرياح التوفيقى، بالتنسيق بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومعهد بحوث المساحة، كما يجرى تنفيذ أعمال النمذجة وتحليل البيانات عن طريق معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومى لبحوث المياه، وذلك كنواة لعمل تقييم مماثل لباقى القناطر الكبرى على مستوى الجمهورية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت المائية الكبرى فى مصر.

وصرح الدكتور سويلم بأن تقنية المعاينة عن بعد باستخدام المسح الليزرى ثلاثى الأبعاد هى مفهوم جديد يتيح إجراء مسح عام وسريع للمنشآت المائية التى يصعب تفقد جميع أجزائها بالطرق التقليدية، كما تحقق هذه التقنية دقة عالية فى المعاينة وتوفير الوقت والجهد، كما تعتبر مؤشر مبكر لوجود أى تراجع فى حالة البنية الإنشائية بما يمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ إجراءات سريعة ودقيقة للتعامل معها قبل تفاقمها، كما توفر هذه التقنية نماذج رقمية دقيقة تسمح بإعداد قاعدة بيانات تدعم تطوير استراتيجيات صيانة استباقية تسهم فى إطالة عمر المنشآت المائية.

وأضاف أن التحول للإدارة الذكية للمياه من خلال تعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة - مثل استخدام المسح ثلاثى الأبعاد لتقييم المنشآت المائية - يعتبر أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.

جدير بالذكر انه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى على هذه التقنية الحديثة بالتعاون مع معهد بحوث المساحة التابع للمركز القومى لبحوث المياه، والتدريب أيضا على عمل نمذجة للمنشآت المائية بالتعاون مع معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز.

