أخبار مصر

وظائف جديدة بالأردن للعمل في قطاع الإنشاءات والبناء (رابط للتقديم)

أعلنت  وزارة العمل عن تلقي احتياجات جديدة من الجانب الأردني لعدد من العمالة المصرية في تخصصات مرتبطة بقطاع الإنشاءات والمعمار وذلك في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في الأسواق العربية والدولية. 

وأوضحت الوزارة أن تلك الفرص تأتي وفق الطلبات المقدمة من مؤسسة إبراهيم محمود أحمد المكّاوي، والتي أكدت جاهزية استقبال العمالة المصرية بعد مراجعة التخصصات والشروط المطلوبة.

وقالت إن الوظائف المتاحة هي على مهنة بناء بخبرة في أعمال الإنشاءات والمعمار والعدد المطلوب: 8 عمال والراتب: من 250 إلى 350 دينارًا أردنيًا والشروط:مؤهل إعدادي والسن من 25 إلى 45 عامًا

وأكدت الوزارة أن باب التقديم مفتوح بدءًا من امس الاثنين 17 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام والتقديم من هنا 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص الجديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق خارجية أمام الكوادر المصرية،ويتم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

كما تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع فرص التشغيل بالخارج، وتلبية احتياجات أسواق العمل العربية، مع ضمان توفير فرص آمنة ومحترمة للعمالة المصرية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي مع دولة الأردن.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الالتزام بالتقديم من خلال القنوات الرسمية فقط، وعدم الالتفات لأي وسطاء أو جهات غير معتمدة، موضحة أن التقديم وكافة الاختبارات مجانية.

