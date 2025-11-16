التنمية الحضرية عن حديقة الفسطاط: من مكب قمامة إلى أكبر حديقة بالشرق الأوسط (فيديو)

18 حجم الخط

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن منطقة الفسطاط شهدت تحولًا تاريخيًا جذريًا، من موقع مهمل كان بمثابة مكب قمامة إلى واحة خضراء متكاملة تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، المشروع الجديد يضم مساحات واسعة من الخضرة والمرافق الثقافية والترفيهية والسياحية.

جزء من رؤية الدولة لتطوير المناطق الحضرية

وأوضح صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن المشروع يُعد جزءًا من رؤية الدولة لتطوير المناطق الحضرية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل هدية من الدولة للمصريين، وفرصة لإقامة فعاليات ثقافية وترفيهية على مدار العام.

500 فدان من المساحات الخضراء والمرافق المتنوعة

وأوضح: تضم الحديقة الجديدة 500 فدان مزروعة بالأشجار والخضرة، ما يجعلها منافسة للحدائق العالمية مثل "هايد بارك" وتشمل المنطقة حاليًا الأرينا والحدائق التراثية والثقافية، مع خطة توسيع تدريجي لبقية الحدائق خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة.

تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وثقافية

وأشار صديق إلى أن المشروع يعكس تفكير الدولة في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وثقافية وترفيهية، مؤكدًا أن رؤية القيادة السياسية وجهود الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي كانت حجر الزاوية في تنفيذ المشروع بأعلى معايير التخطيط والتنفيذ.

وقال صديق: “كانت المنطقة عبارة عن ركام حرائق ومكب قمامة، واليوم أصبحت رمزًا للتنمية الحضرية ومكانًا للقاء المصريين وإقامة المهرجانات والفعاليات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة وتوفير مساحات عامة متميزة”.

افتتاح المشروع الكامل بداية العام المقبل

أضاف صديق أن افتتاح مشروع تلال الفسطاط بالكامل سيكون مطلع العام المقبل، بعد استكمال تجهيز جميع الحدائق والمرافق الثقافية والترفيهية، لتصبح الحديقة مركز جذب للمصريين والزوار على حد سواء.

