انطلاقة قوية لفعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر Cairo ICT

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف من الوزراء وكبار المسؤولين.

التطور التكنولوجي المستمر

وتأتي الانطلاقة القوية للمعرض هذا العام بفضل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كونه قطاعا عرضيًا يخدم مختلف قطاعات الدولة.

أعرب محمد الزمر مدير عام شركة دل تكنولوجيز مصر، عن سعادته بالمشاركة في معرض ومؤتمر Cario ICT لسنوات طويلة متتالية، حيث دائمًا كان الجميع ينتظر المعرض من عام تلو الأخر نظرًا لتأثيره الكبير في مصر وفي الشرق الأوسط بأكمله.

وأضاف أن 30% من الناتج الإجمالي العالمي سوف يكون من التكنولوجيا، وفي مصر يساهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بنسبة 5% من الناتج المحلي، وتبلغ قيمة ناتج التكنولوجيا حول العالم نحو 23 تريليون دولار هي مساهمة التكنولوجيا في الناتج العالمي منها 15 تريليون دولار من الذكاء الاصطناعي، كما أن الوظائف الجديدة سوف تصل إلى 92 مليون وظيفة جديدة بسبب الذكاء الاصطناعي.

وشدد على ضرورة تضمين الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم بكافة أشكاله، لأن موجة الذكاء الاصطناعي هي أكبر تحدي للتحول الاقتصادي والرقمي وهي أكبر من أي تحدٍ سابق شهدته تطورات التكنولوجيا على مدار مسيرتها منذ نشأتها.



ومن جانبه توجه هشام مهران الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر، بالشكر لمعالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت على جهود تطوير القطاع، كما تقدم بالشكر لـ أسامة كمال وفريق العمل لتنظيم معرض ومؤتمر Cairo ICT2025.

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية تم تطوير البنية التحتية للاتصالات بأعلى جودة مع مواكبة التطورات في انترنت الأشياء والأمن السيبراني، وقد عززت اورنج الرقمنة بإطلاق أول مساعد افتراضي تحت اسم "اسأل مريم" لتحسين تجربة المسافرين، بالإضافة إلى طرح تطبيق ماي اورنج لسداد رسوم النيابة الإدارة وغيرها، بالإضافة إلى دعم الشباب وريادة الأعمال مع اقتراب افتتاح مركز اورنج بأسوان لدعم شباب الصعيد وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الرقمية.



وأكد على تعزيز ذراع التعهيد الخاص بشركة اورنج في مصر، مؤكدا أن الشركة ستظل في الريادة وشريكًا رئيسيا في دعم التحول الرقمي للجمهورية الجديدة مع مساهمتها في صناعة مستقبل أكثر تطورًا واستدامة.

مشاركة هواوي في معرض Cairo ICT

ومن ناحيته، أعرب بنجامين هو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض الهام، مشيدا بالتنظيم الجيد الذي يشارك فيه لأول مرة بالإضافة إلى كونه العام العشرين لمشاركة هواوي في معرض Cairo ICT حيث كانت تشارك منذ عام 2005.



وأضاف أن الشركة قامت بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر منذ عام 2004 بما فيها توسيع الشبكات والتغطيات مع بذل الجهود الكبيرة لتكامل التكنولوجيا الحديثة لتطوير مصر عبر كافة الصناعات بأكثر من 30 شريكًا محليًا وقد تم العام الماضي إطلاق شركة جديدة لضمان سيادة البيانات المصرية داخل الحدود المصرية.



وأكد التزام هواوي بخلق الحلول المتقدمة لدعم الحلول الكربونية ودعم وزارة الاتصالات ووزارة التعليم حيث تم إنشاء 164 أكاديمية وأكثر من 60 ألف شاب تم تدريبهم من خلال هذه المعاهد بدعم شركة هواوي في مصر، وتركز الشركة على التواصل والشبكات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتوطين صناعة مراكز البيانات في مصر وتطوير ودعم الشركاء المحليين ودعم القدرات المحلية لمصر، مختتمًا حديثه بتوجيه الشكر للحكومة المصرية والشركاء في مصر.



ومن جهته قال ديريك مانكي، كبير استراتيجي الأمن بشركة فورتينت العالمية، إنه لأول مرة يشارك في المعرض وقد جاء من كندا خصيصًا، موضحًا أنه يتعامل مع البنية التحتية الحيوية ويتكون فريقه من أكثر من 500 محلل وباحث.



وأوضح أن شركة فورتينت تم تأسيسها في عام 2000 وانضم اليها في عام 2004، كاشفًا أن الشركة تحصل على تريليونات من الإشارات التي تتعلق بالتهديدات السيبرانية حول العالم، وتعتمد الشركة ايضًا على الذكاء الاصطناعي ولديها 500 براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل محاربة الجريمة السيبرانية.



وأكد أيمانه الكبير بضرورة استغلال العلاقة بين المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية، ومن خلال عمله بالمنتدى الاقتصادي كمحلل أمن سيبراني، يرى أن هناك 11 تريليون دولار أمريكي قيمة الأضرار من الأمن السيبراني تحدث كل عام.



7.7 مليار محاولة هجمات ونحو 56% من هذه الهجمات كانت تؤثر على الخدمات والإنتاج والرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الأمور بتثقيف الأشخاص وتعزيز البنية التحتية، موضحًا أن هناك زيادة بنسبة 60% عام تلو الأخر في الهجمات السيبرانية في مصر ومن المتوقع أن تزداد النسب في الأعوام القادمة.



وأضاف أنه يرى هناك الكثير من الذكاء الاصطناعي يستخدم في العمليات الإجرامية والهجمات السيبرانية من أجل إطلاق الكثير من البريد الإلكتروني الضار وتكلف كل منها 1000 دولار مقابل الحصول على هذه الخدمات، مشيرًا إلى وجود آفاق جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي ولذلك يجب تثقيف الشعوب على هذه الأمور كما أن الشراكات أمر مهم للغاية لمواجهة هذه التحديات ومصر من الدول التي تستهدف بشكل كبير في الجرائم السيبرانية.



ويرى أن الاستجابة للهجمات يتم الاستجابة إليها في أقل من 5 أيام اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن الدخول على أي شبكة والهجوم عليها كان يستغرق أكثر من 8 أيام لمعرفة مصدرها والتعرف على سببها وفاعلها بينما اليوم يستغرق الأمر أقل من 5 أيام، ومن الخدمات الأساسية للشركة هو الاستثمار في التثقيف والتعليم من خلال أكاديمية فورتينت لنقل خبراتها عن التهديدات السيبرانية في شتى دول العالم.



ومن جانبه، أعرب المهندس محمد المفتي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ICT Misr، عن اعتزازه والشركات التابعة برعاية معرض ومؤتمر Cairo ICT كراعٍ للبنية التحتية للعام الرابع على التوالي.

وأضاف أن التطورات التي كان يشهدها ويصنعها معرض Cairo ICT كانت دائمًا الملهم لتطورات شركة ICT Misr، فضلا عن جهود البنك المركزي المصري التي ساهمت في تطوير التحول الرقمي في القطاع المصرفي ما دفع الشركة لإطلاق شركة فينوفيت ذراعها الرقمي في القطاع المصرفي والمالي.



وأشار إلى تطور الشركة وتوسعاتها في كافة القطاعات وفي مقدمتها أيضًا قطاع البترول والطاقة حيث اجتذبت الكثير من الكفاءات الفريدة في سوق تكنولوجيا الطاقة والبترول لقيادة التحول الرقمي في القطاع.



وتشارك الشركة هذا العام مشاركة استثنائية في قاعة 2 وقاعة 3 لاستعراض حلولها المتنوعة في مختلف المجالات، متوجهًا بالشكر لـ أسامة كمال صاحب البصمة والتجربة الملهمة التي تجمع القطاع سنويًا في مكان واحد.

استعراض التكنولوجيات الحديثة

ومن جانبه قال طه خليفة المدير العام لشركة إنتل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المعرض أصبح منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض التكنولوجيات الحديثة وتأثيرها في المجتمع ومشاركة انتل تؤكد التزامها بالتواجد في السوق المصري والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي في مصر.



وأضاف أن مصر أصبحت مركزًا اقليميًا لمجالات التطور التكنولوجيا وتؤمن إنتل أن الشراكة بين القطاع العام والخاص والشركات العالمية والمواهب المحلية مهمة جدًا لتطوير مجال التكنولوجيا والنهوض به، مع اهتمام الشركة بتكوين استراتيجيات التعاون وكذلك بناء البنية التحتية الرقمية عن طريق التدريبات وبرامج الدعم بالتعاون مع الوزارة.



وأكد ثقته أن السنوات المقبلة سوف تحمل المزيد من التعاون والتطور في مصر وإنتل سوف تكون جزءا من هذا التطور، وشعار المعرض هو الذكاء الاصطناعي في كل مكان وهذه هي استراتيجية شركة إنتل، متوقعًا في عام 2028 أن 80% من أجهزة الكمبيوتر سوف تتضمن بداخل معالجاتها عمليات الذكاء الاصطناعي، كما أن 2026 نصف تطبيقات الحوسبة الطرفية سوف تتضمن الذكاء الاصطناعي بداخلها.

ويرى محمد حجازي المدير العام لشركة سيلزفورس في مصر، إن العالم على أعتاب عصر جديد من التحول الرقمي وقد تجاوز التحول الرقمي التحولات التقليدية، ويعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية والابتكار، وترى الشركة من خلال المنصة الجديدة واقع تشكيل يعيد الاقتصاد بأكمله، وتشهد مصر طفرة هائلة في تبني التكنولوجيا وتدرك الشركة أن أساس ثورة الذكاء الاصطناعي هي البيانات الموثوقة.

التكنولوجيا تجعل الحياة أسهل

وأكد أن المستقبل ليس معركة بين الإنسان والآلة، بل إن التكنولوجيا تجعل الحياة أكثر سهولة للجميع، داعيًا الجميع إلى تبني هذا العصر التكنولوجي الجديد لبناء مستقبل أكثر اشراقًا ونموًا وتطورًا.

ووجه أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز المنظمة للمعرض، الشكر لكافة المؤسسات والشركات الداعمة للمعرض سواء بالمشاركة كعارضين أو زائرين، مشددا على أن هذا الدعم الكبير هو الوقود المحرك للمعرض.



وكشف أسامة كمال في ختام الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT أن التطبيق الخاص بمعرض كايرو اي سي تي على الهواتف المحمولة، هو اليوم التطبيق الأول في مصر بفضل جهود كافة الشركاء داخل معرض ومؤتمر Cairo ICT.

