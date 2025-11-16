وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية في التمويل الأخضر الميسر.. ويطلب الوفاء بالتعهدات المناخية بـ 1.3 تريليون دولار لتمويل المناخ.. ويبرز أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي

18 حجم الخط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى التمويل الأخضر الميسر لدفع التنمية المستدامة بالدول النامية، لافتًا إلى أهمية إيجاد مسار تمويلي واضح خلال الخمسة سنوات المقبلة من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية لمساندة التحول المناخي.

الوفاء بالتعهدات المناخية وتبسيط إجراءات وصول التمويل

قال كجوك، في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول تمويل المناخ بالبرازيل، إنه يجب الوفاء بالتعهدات المناخية وتبسيط إجراءات وصول التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا ضرورة حشد مصادر تمويلية مبتكرة، والتوسع فى التمويل المختلط للحد من المخاطر وتعزيز الاستثمار الخاص.

أضاف أنه ينبغي توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدًا أننا نتطلع إلى تصميم مشروعات خضراء وتنموية قابلة للتمويل على نطاق واسع؛ لتمكين الدول النامية من قيادة العمل المناخي.

قال الوزير: «علينا القيام بكثير من العمل لتوفير التمويل اللازم للمناخ، فى إطار أهداف اتفاقية باريس».

مصر تستثمر في المستقبل بمشروعات تنموية أكثر استدامة وتكيفًا مع المناخ

وأكد وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بمشروعات تنموية أكثر استدامة وتكيفًا مع المناخ، موضحًا أنه يتم دمج التحول الأخضر فى سياساتنا وإدارتنا للمالية العامة برؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، من خلال إضافة مخاطر المناخ إلى تقارير المخاطر المالية ودمج البعد المناخي فى كل المشروعات المشتركة.

زيادة ملموسة أيضًا فى التدفقات المالية للدول الناشئة بعيدًا عن الدين

قال كجوك، في جلسة حول دمج أهداف المناخ في السياسات الاقتصادية بالبرازيل، إنه لن تتحقق نجاحات دولية ملموسة فى مجال المناخ دون زيادة ملموسة أيضًا فى التدفقات المالية للدول الناشئة بعيدًا عن الدين.

أضاف أنه يجب الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة فى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا نعمل على مبادلة الديون باستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجالات الخضراء.

أشار إلى أن مشروع «بنبان» بأسوان نموذج للتمويل المختلط يجمع بين بنوك التنمية والمستثمرين، موضحًا أن العمل المناخي في مصر يركز على خلق وظائف، وتنويع الاقتصاد، وضمان الأمن المائي.

وأكد كجوك، أهمية تعزيز الجهود الدولية بتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة، لافتًا إلى أنه لابد من الالتزام بالتعهدات المتمثلة فى تعبئة نحو ١,٣ تريليون دولار لتمويل المناخ بحلول ٢٠٣٥ لصالح الدول النامية.

ينبغي إصلاح الهيكل المالي العالمي

قال كجوك، فى جلسة رفيعة المستوى بمؤتمر المناخ بالبرازيل، إنه ينبغي إصلاح الهيكل المالي العالمي؛ لتوفير تمويلات مناخية ميسرة، تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

وأضاف أنه لن تتحقق نجاحات دولية ملموسة فى مجال المناخ دون زيادة ملموسة أيضًا فى التدفقات المالية للدول الناشئة بعيدًا عن الدين.

وأشار إلى أننا نتطلع إلى نهج متكامل لتحويل الطموحات الوطنية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، موضحًا أن برنامج «نوفي» يحشد تمويلات ضخمة لمشاريع المياه والغذاء والطاقة، ويوسّع استثمارات النقل المستدام.

وأكد أن أكثر من ٢٥ مؤسسة مالية دولية تدعم منصة مصر الوطنية لتعزيز التكيف والمرونة والانتقال العادل، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف نشر ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخلص من ٥ جيجاوات من الوقود الأحفوري بحلول ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩.

