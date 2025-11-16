الأحد 16 نوفمبر 2025
رئيس شركة سكات لـ السيسي: مشروعاتنا في مصر ستكون منصة لإنتاج السيارات وتصديرها للعالم

 ألقى أوليفير دي نوراي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول السيارات “سكات” والرئيس التنفيذي لموانئ AGL، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لرؤية الرئيس وتصميمه على تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما جعل المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية على أفريقيا والمناطق المحيطة.

وأكد أن شركة “سكات” بمشاريعها في مصر ستكون منصة لإنتاج السيارات وتصديرها للعالم.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد. 

وتعد منطقة شرق بورسعيد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية فى مصر والشرق الأوسط حيث أن موقعها الفريد عند المدخل الشمالى لقناة السويس على البحر المتوسط يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويؤهلها لتكون بوابة لوجستية وصناعية عالمية.

الجريدة الرسمية