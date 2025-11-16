الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رابط نتيجة القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات.

وذلك للمراحل الدراسية (ابتدائي- إعدادي- ثانوي)، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا.

 ومن المقرر بدء الامتحانات اعتبارا من يوم 24 نوفمبر حتى يوم 6 ديسمبر 2025.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 30 أبريل 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 15 إلى 29 مايو من العام ذاته.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

